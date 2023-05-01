Михайлис, капитан и еще 18 игроков "ушли" из "Барыса"

ХК "Барыс" опубликовал список игроков, которые с 1 мая 2023 года получили статус неограниченно свободных агентов, сообщают Vesti.kz.
В него вошли 20 игроков, включая лидеров - капитана Линдена Вея и Никиту Михайлиса.
Полностью список выглядит так: Адиль Бекетаев, Александр Борисевич, Линден Вей, Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Джесси Грэм, Юлиус Гудачек, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Никита Михайлис, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Юрий Сергиенко, Егор Шалапов, Майкл Шапю, Дмитрий Шевченко.
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В минувшем сезоне "Барыс" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф КХЛ.
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