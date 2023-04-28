Почти 2,5 миллиарда. Обнародованы зарплаты игроков "Барыса"

Популярный российский сайт "Спорт-Экспресс" опубликовал зарплаты клубов КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. В их числе названы зарплаты игроков астанинского "Барыса", которые были задействованы в сезоне 2022/23.

Зарплаты на "СЭ" указаны в рублях и переведены в тенге по курсу Национального банка Казахстана.

По информации источника, самыми высокооплачиваемыми в клубе из Астаны являются Линден Вей и Никита Михайлис, получающие по 279 310 000 тенге. Причем среди самых высокооплачиваемых игроков лиги Вей и Михайлис не входят даже в топ-30.

Канадец Алекс Грант зарабатывает 251 379 000 тенге.

Следующая группа игроков имеет такие оклады: Майкл Шапю - 145 241 200 тенге, а Крис Биграс, Юлиус Гудачек, Энтони Луис зарабатывают по 139 655 000 тенге. Джесси Грэм - 128 482 600, Джереми Бракко - 122 896 400. Иван Мищенко и Нельсон Ножье - по 100 551 600 тенге.

16 хоккеистов "Барыса" получают меньше 100 миллионов тенге.

Кирилл Савицкий и Антон Сагадеев - по 72 620 600 тенге. Михаил Григорьев и Кирилл Максимов - по 55 862 000 тенге. Алихан Асетов и Егор Шалапов - по 50 275 800 тенге. Никита Бояркин - 44 689 600 тенге. Егор Петухов и Аркадий Шестаков - по 33 517 200. Самат Данияр, Михаил Рахманов и Юрий Сергиенко - по 27 931 000.

Адиль Бекетаев, Дмитрий Гурков и Андрей Шутов - по 22 344 800. А самым низкооплачиваемым в астанинском клубе является Тамирлан Гайтамиров - 16 758 600 тенге.

Общий зарплатный фонд астанчан составляет почти 2,5 миллиарда тенге.

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ "Барыс" занял последнее 11-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

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