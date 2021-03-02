Михайлис, Диц или кто-то другой. Читатели Vesti.kz выбрали лучшего игрока в "Барысе"

Форвард "Барыса" и сборной Казахстана Никита Михайлис, обновивший личный снайперский рекорд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграл голосование среди читателей Vesti.kz, опередив еще двух других результативных исполнителей столичной команды.

25-летний нападающий с третьей попытки покорил показатель в 17 забитых шайб в первом этапе сезона в КХЛ, и всего на одно очко проиграл лучшего своему бомбардирскому результату (19+15). 30 процентов респондентов проголосовали за Михайлиса.

Вторую-третью строчку поделили 27-летний Даррен Диц (17+20), который тоже на пару голов обновил снайперский рекорд в Лиге, и 35-летний Линус Виделль (9+27) с личным рекордом по голевым передачам в сезоне КХЛ. Оба ведущих игрока набрали по 23 процента.

С десятью процентами финишировал лучший снайпер "Барыса" - 27-летний Якоб Лилья (20+15). Столько же набрал безымянный игрок, который не вошел в наш опрос. Замкнул нашу группу 33-летний Мэтт Фрэттин (11+16) с тремя процентами.

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