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Играем без Волка, или кто заменит форварда "Барыса" с 20 передачами в серии против "Металлурга" в КХЛ

Есть только пару вариантов.

Играем без Волка, или кто заменит форварда "Барыса" с 20 передачами в серии против "Металлурга" в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Центральный нападающий Кертис Волк не поможет "Барысу" в первых матчах Кубка Гагарина, но у тренерского штаба казахстанского клуба есть варианты, чтобы безболезненно заменить ключевого форварда в противостоянии с магнитогорским "Металлургом". Предположения - в материале корреспондента Vesti.kz.

28-летний Волк проводит в "Барысе" третий сезон, обновив личный рекорд по результативности и голевым передачам - 29 (9+20) очков. Были набранные баллы у форварда и в плей-офф, но старта нового розыгрыша турнира на вылет центральный нападающий пропустит. Кто его заменит в составе?

Только Фила Варона можно не рассматривать как вариант, ведь он играет в первой атакующей тройке. Борьба, на наш взгляд, должна развернуться между Антоном Сагадеевым и Линусом Виделлем. На стороне казахстанца тот факт, что он профильный центральный нападающий, но у шведского легионера больше игрового опыта. Эффективность на "точке" у них примерно одинаковая - 46,4 процента против 43,2.

Есть и еще два варианта - Дмитрий Гурков с Аркадием Шестаковым. Каждый из них провел примерно по 30 игр, но Гурков, скорее всего, сыграет в другой тройке, а Шестаков после не очень удачного регулярного чемпионата вряд ли получит шанс в таком ответственном матче. Поэтому остаются Сагадеев с Виделлем. Предположим, что выберут казахстанца. Во-первых, шведский легионер не очень комфортно себя чувствует в центре. Во-вторых, Сагадеева пробовали уже в первых звеньях по ходу турнира, и он способен дать нужный результат.

"Барыс" может пройти "Металлург", или почему команду Михайлиса рано списывать в борьбе с фаворитом из России

Напомним, сегодня, 2 марта, в Магнитогорске начнется серия первого раунда плей-офф КХЛ между "Барысом" и "Металлургом". Российская команда выиграла три очных матча из четырех в сезоне, но счет в играх почти всегда открывали казахстанцы. 

Забить гол и сыграть по плану. Как "Барыс" может пройти "Металлург" в Кубке Гагарина

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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