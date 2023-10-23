Мамбеталиев нашел объяснение второй победе подряд "Барыса" в КХЛ

Галым Мамбеталиев, исполняющий обязанности главного тренера "Барыса", прокомментировал игру с пекинским "Куньлунем" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Мытищах, завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды не выявили сильнейшего, а вот серию буллитов лучше исполнили астанчане.

"По игре скажу, что нам противостоял опытный соперник, там мастеровитые ребята. Обсудили, посмотрели сильные стороны соперника. У них хорошее большинство, сильные вторые и третьи периоды. Предупреждали об этом ребят. Сегодня на льду у нас была команда, ребята сражались друг за друга и помогали вратарю. Думаю, что ребята заслужили победу. Много проигранных вбрасываний? Канадские игроки всегда славились игрой на точке. Мы разбирали игру "Куньлуня", поэтому даже когда проигрывали вбрасывания, мы перестраивались, ловили шайбу на себя. Со вбрасываний нам не забили ни одного гола", - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

Несмотря на вторую победу подряд в КХЛ, "Барыс" с 20 очками остался на предпоследнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом" 24 октября.

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