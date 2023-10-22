"Барыс" одержал вторую подряд победу на выезде в КХЛ

Астанинский "Барыс" провел матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар", сообщают Vesti.kz.

Основное время игры закончилось со счетом 2:2. В составе "Барыса" отличились Давид Скленичка, а также Михаил Рахманов. В составе китайского клубы шайбы забросили Нолан Мойл и Девин Броссо.

В итоге, команды выявили победителя в серии буллитов, где сильнее оказался "Барыс", победный буллит на счету Максима Мусорова.

В следующем матче "Барыс" сыграет в гостях с "Автомобилистом" 24 октября. Казахстанский клуб с 20 очками занимает 11-е место в Восточной конференции после 22 матчей.

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