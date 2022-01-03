Лучший снайпер в истории "Барыса" забил гол и помог разгромить соперника в Германии

Экс-форвард "Барыса" Найджел Доус забил гол за немецкий "Адлер Мангейм" и набрал 31-е очко в дебютном турнире Высшего дивизиона Германии (DEL), передает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий сборной Казахстана забил в большинстве на 39-й минуте встречи с "Кельнер Хайе", сделав счет 4:0, а его команда уверенно выиграла матч (5:1).

Для 36-летнего Доуса результативный бросок стал 14-м в сезоне, а еще 17 раз он ассистировал партнерам. С 31-м очком форвард является лучшим бомбардиром немецкого клуба. В Германию экс-лидер перебрался в июне 2021 года.

"Адлер Мангейм" с 62 очками занимает третье место в регулярном чемпионате, пропустив вперед "Айсбарен Берлин" (67 очков) и "Гриззлис Вольфсбург" (65 очков).

Добавим, что за семь сезонов в "Барысе" уроженец Канады набрал 376 очков в 415 встречах, оставаясь лучшим снайпером клуба в КХЛ с 217 шайбами. Ближайшим преследователем является казахстанец Роман Старченко.