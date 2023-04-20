Лидер "Барыса" получил несколько выгодных предложений от клубов КХЛ

Лидер атак столичного "Барыса" Егор Петухов раздумывает над продолжением своей карьеры, передают Vesti.kz со ссылкой на "Головой об лед".

Отмечается, что хоккеисту поступило несколько выгодных предложений от клубов КХЛ - от каких именно, не уточняется.

29-летний Петухов в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 68 матчей и набрал 24 (17+7) очка. При этом "Барыс" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф КХЛ.

Ранее стало известно, что Кирилл Савицкий подписал новый контракт с "Барысом".

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