"Барыс" принял решение по хоккеисту сборной Казахстана

Хоккеист сборной Казахстана Кирилл Савицкий подписал новый контракт с "Барысом". Соглашение рассчитано на два сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на "Головой об лед".

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 28-летний нападающий провел 54 матча и набрал 19 (11+8) очков.

Савицкий - воспитанник усть-каменогорского хоккея. Начинал карьеру в местном "Торпедо", после чего перешел в "Барыс".

Напомним, "Барыс" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф КХЛ.

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