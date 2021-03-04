Они круче Дица, или как конкурент капитана "Барыса" едва не обыграл фаворита Кубка Гагарина

Лидер "Барыса" Даррен Диц проиграл бомбардирскую гонку среди защитников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) американскому дуэту конкурентов, а в плей-офф один из соперников усложнил ситуацию для казанского "Ак Барса". Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний Диц набрал 37 (17+20) очков, обновив снайперский рекорд в Лиге, но в номинации среди защитников остался только третьим. Его обошли американские дебютанты турнира - 31-летний Крис Уайдмэн (9+32) из "Торпедо" и 23-летний Бреннан Менелл (5+33) из минского "Динамо".

В плей-офф два из трех фаворитов набрали первые очки. Лидер "Барыса" отметился двумя (1+1) баллами, игрок нижегородского клуба едва не помог обыграть "Ак Барс". Уайдмэн, которого в Лиге сравнивают с Дицем и называют его главным конкурентом, на 51-й минуте сравнял счет во встрече с казанцами.

В овертайме, правда, успешнее оказались игроки "Ак Барса" (1:2 ОТ), но нижегородский клуб показал, что готов дать бой фавориту Восточной конференции. Заочный спор трех самых результативных защитников регулярного чемпионата - дополнительная интрига в матчах с более рейтинговыми конкурентами. Впереди пока капитан "Барыса".

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Добавим, что после второго матча в Магнитогорске "Барыс" и "Металлург" сыграют 6 и 8 марта в Нур-Султане. Серия продлится до четырех побед.

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