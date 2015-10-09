Кравец назвал плюсы в поражении "Барыса" в КХЛ

Главный тренер столичного "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал поражение омскому "Авангарду" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 2:5, передают Vesti.kz.

"Жаль, что мы не порадовали. Хотя нельзя сказать, что команда не старалась и не выкладывалась. Опять индивидуальные ошибки наблюдаются. А ещё три гола пропустили за 40 секунд. Мы два дня об этом разговаривали, что соперник много бросает, нужно контролировать клюшкой "Авангард" и ловить шайбу на себя. Сегодня этого и не хватило", — цитирует слова Кравца с послематчевой пресс-конференции Shaiba.kz.

— "В третьем периоде пытались что-то изменить. Да, выиграли период, но всё равно, мы должны играть более организованно и выполнять ту работу и те задания, которые мы ставим на собрании. Нужно играть против такой команды и на 200 процентов, и каждая смена должна быть правильно. Здорово, что не удалились, это плюс сегодняшней игры", — добавил Кравец.

После этой встречи "Авангард" набирал 39 очков и остался третьим в Восточной конференции КХЛ, а "Барыс" с 27 баллами занимает восьмое место в том же дивизионе.