Кравец назвал главную проблему "Барыса" после поражения в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал поражение от "Нефтехимика" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:1.

- В очередной раз, как и в поездке, сценарий один и тот же: играем в атаке, играет активно, агрессивно, создаём много моментов. Наверное, мы в них чемпионы. Голов забить не можем. Реализация по-прежнему на нуле. Это самая главная проблема. Нужны голы в большинстве, в равенстве. За пять игр мы забросили пять шайб - это катастрофа. Нападающим надо задуматься, поискать в себе, в чём причина их невезения или не результативности, - приводит его слова Шайба.kz.

- Алихан Асетов по ходу игры сменил шлем, насколько сильно его повреждения?

- Всё хорошо у него, это хоккей.

- Сегодня досталось Всеволоду Логвину. С ним всё в порядке?

- Сегодня досталось всем болельщикам, мы снова проиграли. За счёт этого он заработал удаление. То, что и должен делать профессиональный хоккеист.

- Когда вернётся Кирилл Савицкий на лёд?

- Об этом говорить ещё рано. Скорее всего, после поездки, к следующей серии домашних игр.

- Вы не рассматриваете вариант, чтобы в составе появились Роман Старченко или Батырлан Муратов, как предлагают болельщики?

- Но дело в том, что болельщикам надо быть внимательней. Батырлан Муратов играл с Казанью, и у него были хорошие моменты, он их не реализовал, у него и пустые ворота были. При всём моем уважении к Роману Старченко, я считаю, что, если бы он забивал, когда надо это надо было делать, когда он был здесь, и когда мы ему давали возможность играть. Но от него тоже голов не было.

- Большинство остаётся не лучшим компонентом, что планируете делать, чтобы у игроков появилась уверенность? Шайба не идёт в ворота.

- Видимо, кто-то колдует против нас. Это шутка, конечно же. Продолжать тренироваться, будем продолжать делать тренировки, направленные на забивание, на игре в большинстве. Что-то чуть-чуть где-то каждому из этих ребят не хватает. Надо поискать в себе эти варианты, потому что мы проводим постоянно и собрания, и видео, и на тренировках остаёмся, и "пять в ноль" делаем. К сожалению, исполнение по-прежнему на слабом уровне.

- Есть ли планы по усилению клуба перед дедлайном?

- Пока я не могу сказать. Вопрос открыт, нет никакой информации на эту тему.

Для "Барыса" это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским "Торпедо" (2:3), казанским "Ак Барсом" (1:3), уфимским "Салаватом Юлаевым" (1:3) и екатеринбургским "Автомобилистом" (1:2 ОТ).

Следующую игру казахстанский клуб проведёт на своём льду с московским ЦСКА 17 января.

