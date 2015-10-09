Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КХЛ
Сегодня 21:20
 

Одна шайба решила исход матча "Барыса" с пятой командой КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Астанинский "Барыс" уступил нижнекамскому "Нефтехимику" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:1. Решающую шайбу на 6-й минуте забросил Герман Точилкин.

"Нефтехимик", набрав 51 балл, занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" располагается на десятой строчке, имея в активе 37 очков.

Для "Барыса" это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским "Торпедо" (2:3), казанским "Ак Барсом" (1:3), уфимским "Салаватом Юлаевым" (1:3) и екатеринбургским "Автомобилистом" (1:2 ОТ).

Следующую игру астанчане проведут на своём льду с московским ЦСКА 17 января.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
ЦСКА
ЦСКА
(Москва)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
ЦСКА
Проголосовало 2 человек

