Одна шайба решила исход матча "Барыса" с пятой командой КХЛ

Астанинский "Барыс" уступил нижнекамскому "Нефтехимику" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:1. Решающую шайбу на 6-й минуте забросил Герман Точилкин.

"Нефтехимик", набрав 51 балл, занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" располагается на десятой строчке, имея в активе 37 очков.

Для "Барыса" это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским "Торпедо" (2:3), казанским "Ак Барсом" (1:3), уфимским "Салаватом Юлаевым" (1:3) и екатеринбургским "Автомобилистом" (1:2 ОТ).

Следующую игру астанчане проведут на своём льду с московским ЦСКА 17 января.

