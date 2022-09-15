"Когда появятся новички?". Скабелка - о второй победе в КХЛ и приезде известного вратаря

Главный тренер казахстанского "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал матч с омским "Авангардом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев площадки.

"Хороший матч, думаю, что болельщикам понравился. Спасибо, кстати, им за поддержку. В атаке играли достаточно интересно, много моментов создали, но игру в обороне надо улучшать, чем мы и будем заниматься. Готовимся к следующей игре. Конечно, нам не хватило сегодня Савицкого, это ведущий игрок. Он неожиданно выпал по медицинским моментам, и я пока не знаю, когда он вернется в строй. Конечно, нам помогло то, что не удалились ни разу сегодня. Когда появятся новички? Пока не знаю, защитник приехал, но мы его еще не видели в деле, завтра он выйдет на раскатку. Голкипер Гудачек только завтра приедет. Гол Шайхмедденова? Вы же видите, мы ищем партнера к Луису и Бракко, и настал такой момент, когда мы попробовали Ансара. Думаю, завтра он уже начнет со старта с этими партнерами. Подумаем, кто завтра начнет вторую игру с "Авангардом" из наших вратарей", - приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

Данная победа стала второй подряд в КХЛ для астанчан, поднявшихся с пятью очками с девятого места на восьмое в таблице Восточной конференции, в которой омичи с одним баллом в активе занимают предпоследнее, десятое место.

Напомним, что "Барыс" и "Авангард" встретятся уже 16 сентября в столице Казахстана.

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