Клуб КХЛ сохранил экс-лидера "Барыса" и подписал осужденного за изнасилование игрока

Хоккейный клуб "Авангард" подписал двухлетний контракт с канадским нападающим Корбэном Найтом и однолетний контракт с американским форвардом Ридом Буше, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прошедшем сезоне Найт провел за "Авангард" 60 матчей, в которых набрал 55 (21+34) очков. Хоккеист известен казахстанским болельщикам по играм за "Барыс" в период 2019-2020 годов.

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Буше сыграл за ярославский "Локомотив" 46 матчей и набрал 27 (12+15) очков. За омичей он выступал в период 2020-2021 годов.

Напомним, в феврале газета Detroit Free Press сообщила, что Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. Хоккеиста приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно, позже "Локомотив" объявил о прекращении сотрудничества с игроком.

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