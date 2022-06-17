Экс-лидер "Барыса" станет самым дорогим игроком в КХЛ

Центральный нападающий Корбэн Найт, дебютировавший в КХЛ за "Барыс", станет самым высокооплачиваемым игроком лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщалось ранее, "Авангард" в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с канадским центрфорвардом.

По информации "СЭ", зарплата Найта составит около 95 миллионов рублей в год.

31-летний Найт набрал 48 (18+30) очков в 47 играх минувшего регулярного чемпионата в составе "Авангарда". В плей-офф на его счету 7 (3+4) баллов в 13 матчах.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые игроки турнира, которые уже заключили контракты с клубами. В топ-160 попали четыре хоккеиста сборной Казахстана.

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