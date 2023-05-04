Клуб КХЛ объявил о контракте с "отказником" сборной Казахстана из "Барыса"

Форвард Егор Петухов перешел в московское "Динамо", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба. Контракт с ним рассчитан на два года и носит односторонний характер.

Петухов - воспитанник барнаульского хоккея. До 2015 года выступал в России, затем перебрался в Казахстан.

После нескольких лет игры в ВХЛ получил шанс проявить себя в "Барысе". С тех пор неизменно являлся игроком астанинского клуба. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 263 игры и успел набрать 51 (33+18) очко.

Ранее сообщалось, что Петухов отказался от казахстанского гражданства в пользу российского и не будет выступать за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.

Петухов уже обратился к казахстанским болельщикам после ухода из "Барыса".

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