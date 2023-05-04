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Нападающий "Барыса" отреагировал на решение клуба

Нападающий "Барыса" отреагировал на решение клуба
©ХК "Барыс"

Нападающий Егор Петухов обратился к болельщикам после ухода из казахстанского "Барыса", передают Vesti.kz.

Ранее астанчане официально объявили о том, что он продолжит карьеру в другой команде.

"Хочу сказать большое спасибо руководству, тренерскому штабу, всему персоналу клуба и, конечно же, болельщикам "Барыса". Я провел в Казахстане почти треть своей жизни, проработав в системе клуба более восьми лет. За это время Казахстан стал для меня домом. Было всякое: взлеты и падения, но Вы, болельщики, всегда поддерживали и верили в команду. Спасибо за все, но пришло время двигаться дальше. Еще увидимся", - написал он в соцсетях.

Отметим, что Петухов отказался от казахстанского гражданства в пользу российского и не будет выступать за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

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