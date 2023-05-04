"Барыс" решил судьбу отказавшегося от казахстанского гражданства хоккеиста

Хоккейный клуб "Барыс" сделал заявление о будущем нападающего Егора Петухова, передают Vesti.kz.

По информации столичного клуба, он продолжит свою карьеру в другой команде.

Ранее отмечалось, что Петухов отказался от казахстанского гражданства в пользу российского и не будет выступать за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.

Мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе казахстанской сборной будут противостоять команды Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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