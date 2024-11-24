КХЛ выбрала лучшего игрока "Барыса"

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвал главных звезд матча "Барыс" - "Авангард", передает Vesti.kz.

Игра прошла в Астане и завершилась победой "Авангарда" в овертайме со счетом 3:2.

"Первой звездой матча стал нападающий "Авангарда" Коул Касселс. Забил победный гол, полезно сыграл в концовке основного времени. Второй звездой назван еще один форвард "Авангарда" - Николай Прохоркин: "Оформил дубль и спас омичей на последней минуте". Третьей звездой стал голкипер "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Шутов: "Отразил 41 бросок из 44", - отмечает КХЛ.

Омский клуб с 26 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане с 21 баллом располагаются на предпоследней, 11-й позиции.

После этого противостояния "Барыс" отправится на выездную серию игр против новосибирской "Сибири" (27 ноября), магнитогорского "Металлурга" (29 ноября) и московского ЦСКА (1 декабря).