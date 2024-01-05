КХЛ отреагировала на зеркальный реванш в матче "Трактора" и "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу между челябинским "Трактором" и казахстанским "Барысом", сообщают Vesti.kz.

Российский клуб победил на своем льду со счетом 5:1.

"Челябинцы и астанчане встречались совсем недавно, перед самым Новым годом: тогда подопечные Алексея Заварухина без шансов проиграли в Казахстане (1:5). После праздничной мини-паузы "Трактор" успел уступить "Автомобилисту" (3:4), а вот "Барыс" 3 января обыграл "Локомотив" (5:4 Б), доведя свою победную серию до четырех матчей. Тренерский штаб хозяев сегодня перетряхнул атакующие звенья, в четвертой тройке дебютировал в КХЛ 21-летний нападающий Кирилл Кадышев. В заявке гостей не оказалось Понтуса Оберга, который мог отпраздновать свой 100-й матч в Лиге.

Игроки "Барыса" начали встречу с удалений, за что были наказаны на шестой минуте: Никита Тертышный оказался один на пятачке во время розыгрыша большинства и хладнокровно открыл счет. Следом инициативой чаще владели уже хоккеисты гостей, перебросавшие челябинцев (10-7) и доминировавшие на вбрасываниях (16-5). Однако команда Заварухина выстояла до перерыва, в чем большую роль сыграли сэйвы Сергея Мыльникова.

Второй период поначалу был достаточно спокойным, но в его середине команды внезапно обменялись заброшенными шайбами. Сначала забил "Барыс": Нельсон Ножье прокатился по флангу и богатырским щелчком пробил Мыльникова. Ассистентом выступил Давид Скленичка, продливший свою результативную серию до восьми матчей (4+5). Уже через 46 секунд челябинцы ответили голом Александра Шарова, которому помог рикошет. Следом соперники создали еще несколько острых моментов, но вратари действовали максимально надежно.

Заключительную двадцатиминутку "Трактор" начал ударно: Данил Юртайкин воспользовался ошибкой защитников гостей и в упор расстрелял ворота Эдварда Паскуале. А следом преимущество поймавших кураж хозяев увеличил Виталий Кравцов, мастерски подправивший летящую шайбу на пятачке. Окончательный счет на 55-й минуте установил Илья Карпухин, бросивший точно под перекладину. 5:1 - "Трактор" взял реванш у "Барыса" за недавнее поражение, причем с точностью скопировав счет",- пишет источник.

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым" 7 января.