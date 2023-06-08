КХЛ и "Барыс" подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 8 июня, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов и президент "Барыса" Борис Иванищев подписали соглашение о совместной работе по развитию молодежного хоккея. В сезоне-2023/2024 молодежная команда системы клуба "Снежные Барсы" возвращается в число участников чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Борис Иванищев, президент "Барыса":

"После пандемийного перерыва наша команда "Снежные Барсы" возвращается в МХЛ. Наши ребята этого ждали, юниорская сборная вышла в элиту чемпионатов мира, есть прогресс, думаю, что будет им комфортно играть с российскими клубами".

Ранее Иванищев сообщил, что "Барыс" закрыл долги по зарплатам перед хоккеистами. Также стало известно об интересе казахстанского клуба к шведскому нападающему, имеющему опыт игры в НХЛ.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева