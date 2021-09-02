Казахстанский хоккеист забил первый гол "Ак Барса" в КХЛ. Он получился на загляденье

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Кирилл Панюков забросил первую шайбу за казанский "Ак Барс" в первом же официальном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний хоккеист открыл счет на восьмой минуте первого периода в домашней игре против финского "Йокерита". Игра в рамках КХЛ в данный момент проходит в Казани.

Все вышло на загляденье:

Напомним, что Панюков перешел из "Барыса" в "Ак Барс" в мае. В предыдущем чемпионате он сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов за казахстанский клуб. В плей-офф стал лучшим бомбардиром астанчан, набрав семь (4+3) очков в шести встречах.

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