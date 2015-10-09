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КХЛ
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Казахстанский хоккеист нашёл новый клуб после ухода из "Барыса"

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Казахстанский хоккеист нашёл новый клуб после ухода из "Барыса" Максим Мухаметов. Фото: ©ХК "Барыс"

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов, ушедший на днях из астанинского "Барыса", передают Vesti.kz.

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Стало известно, где продолжит карьеру нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов, ушедший на днях из астанинского "Барыса", передают Vesti.kz.

По данным "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", владивостокский "Адмирал" заключил двусторонний контракт сроком на один сезон с Мухаметовым.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл 23 матча, в которых набрал 3 (2+1) очка. В КХЛ форвард также играл за магнитогорский "Металлург".

Ранее сообщалось, что "Барыс" и Мухаметов не смогли договориться о новом контракте.

Отметим, что "Адмирал" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. К слову, "Барыс" также не попал в плей-офф КХЛ, финишировав десятым на "Востоке".

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