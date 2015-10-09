Казахстанский хоккеист нашёл новый клуб после ухода из "Барыса"

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов, ушедший на днях из астанинского "Барыса", передают Vesti.kz.

По данным "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", владивостокский "Адмирал" заключил двусторонний контракт сроком на один сезон с Мухаметовым.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл 23 матча, в которых набрал 3 (2+1) очка. В КХЛ форвард также играл за магнитогорский "Металлург".

Ранее сообщалось, что "Барыс" и Мухаметов не смогли договориться о новом контракте.

Отметим, что "Адмирал" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. К слову, "Барыс" также не попал в плей-офф КХЛ, финишировав десятым на "Востоке".

Объявлены первые соперники "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!