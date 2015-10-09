"Барыс" объявил об уходе игрока сборной Казахстана

Астанинский "Барыс" официально сообщил о расставании с нападающим Максимом Мухаметовым. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию, передают Vesti.kz.

Не смогли договориться о новом контракте

Как отметила пресс-служба клуба, ранее хоккеисту было сделано квалификационное предложение. Кроме того, руководство "Барыса" предлагало форварду двухсторонний контракт с возможностью выступать как в КХЛ, так и в Pro Ligasy на протяжении двух сезонов. Однако договориться о новом соглашении сторонам так и не удалось.

Не смог закрепиться в составе

27-летний Мухаметов перебрался в астанинский клуб после выступлений за магнитогорский "Металлург", цвета которого защищал до сезона-2023/24.

В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл 23 матча, в которых забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Таким образом, на его счету оказалось три очка по системе "гол+пас".

Сезоном ранее форвард также не отличался высокой результативностью, записав на свой счёт три заброшенные шайбы в 19 встречах КХЛ.

Продолжит карьеру в другом клубе

После расторжения контракта Мухаметов получил статус свободного агента и теперь сможет продолжить карьеру в другой команде.

Отметим, что Мухаметов также привлекался в расположение сборной Казахстана и имеет опыт выступлений за национальную команду на международном уровне.

Экс-защитник "Барыса" близок к возвращению в КХЛ и новому контракту

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