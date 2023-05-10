Казахстанский форвард покинул "Барыс" и выбрал новый клуб

Казахстанский хоккеист Диас Гусейнов покинул "Барыс" и перешел в "РоКи", сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт финского клуба. Контракт подписан на один год.

21-летний форвард сыграл 15 матчей за "Барыс" в прошлом сезоне, результативными действиями не отметился. Также он выступал за столичный "Номад", за который провел 12 игр и отдал три результативные передачи.

"Приветствую фанатов "РоКи"! Это отличная возможность для меня показать свои навыки и развиваться как хоккеист. Я готов отдать все ради команды и победы. Я хочу произвести впечатление на болельщиков!", - приводит его слова пресс-служба финской команды.

Напомним, что минувший сезон в КХЛ "Барыс" завершил на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"