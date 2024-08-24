Казахстанские хоккеисты получат чемпионские перстни за победу в Кубке Гагарина

Нападающие Никита Михайлис и Максим Мухаметов, а также защитник Валерий Орехов в прошлом сезоне завоевавшие Кубок Гагарина в составе "Металлурга" получат чемпионские перстни, передают Vesti.kz.

В Континентальной хоккейной лиге показали чемпионские перстни с индивидуальной гравировкой, которые получили хоккеисты "Металлурга" за победу в Кубке Гагарина сезона-2023/2024. Фото украшений опубликовала Континентальная хоккейная лига в своем телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне магнитогорский "Металлург" стал чемпионом Кубка Гагарина в третий раз за всю историю существования клуба.