Канадский защитник раскрыл секрет преображения "Барыса"

Нападающий "Барыса" Нельсон Ножье прокомментировал игру с "Трактором" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также объяснил преображение казахстанского клуба, сообщают Vesti.kz.

Астанчане со счетом 1:5 уступили в Челябинске. Подробности и видео голов приведены по этой ссылке.

"После игры осталось разочарование. Мы хотели показать свою лучшую игру и заработать два очка, но, к сожалению, оказались неспособны это сделать. У нас не получалось доставить шайбу до ворот так, как мы этого хотели, а когда возможности появлялись, то голкипер соперника делал хорошие сэйвы. Нам не удалось превратить свои моменты в забитые голы", - приводит его слова сайт КХЛ.

Что изменилось по сравнению с игрой против "Трактора" в Астане:

"Дома нам больше везло с реализацией моментов. В этом матче ситуация изменилась на прямо противоположную. Теперь сопернику удалось найти способ забить голы, он выиграл третий период. "Трактор" - отличная команда с мастеровитыми хоккеистами, которые хорошо катаются и умеют вести силовую борьбу, и сильными вратарями. Такие матчи, как сегодня, случаются, нам нужно перевернуть эту страницу".

В чем секрет преображения "Барыса" с конца декабря:

"Появился новый тренерский штаб, и он делает отличную работу. Мы стали единой командой, в раздевалке появилась надежда. На матчи мы выходим с желанием диктовать сопернику свою игру и следуем системе, которую нам предлагают тренеры. Появились новые силы в борьбе за плей-офф? Мы понимаем, что есть отставание в турнирной таблице и что впереди очень много работы, но чувствуем, что его возможно отыграть. На каждый матч выходим с желанием бороться за два очка и улучшать свое положение".

Отметим, что до выездной встречи с "Трактором" астанчане шли на серии из четырех побед подряд в КХЛ. Следующую игру они проведут в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым" 7 января.