КХЛ
Сегодня 21:22
 

Камбэком обернулся матч "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Камбэком обернулся матч "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" уступил на выезде нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. "Барыс" первым вышел вперед, организовав шайбу на 13-й минуте - отличился Кирилл Савицкий.

Менее чем через минуту Дмитрий Шевченко сравнял результат.

В середине второго периода (30-я минута) Ансар Шайхмедденов вывел астанчан вперед.

Впрочем, хозяева на 34-й вновь сравняли счет. Отличился Владимир Ткачёв. Победу "Торпедо" на последней минуте второго периода принес Амир Гараев.

Таким образом, "Барыс" в последних шести матчах потерпел пять поражений и одержал одну победу. "Торпедо" прервало серию из четырех поражений.

Следующий матч астанчане проведут 8 ноября в Казани против "Ак Барса".

Следующий матч астанчане проведут 8 ноября в Казани против "Ак Барса".

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Казань   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 19:00   •   не начат
Ак Барс
Ак Барс
(Казань)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Ак Барс
Ничья
Барыс
Проголосовало 1 человек

