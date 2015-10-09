Известный игрок сменил клуб после неудачного сезона в "Барысе"

Известный российский нападающий Дамир Жафяров достиг договоренности о подписании однолетнего контракта с "Нефтехимиком", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Трансферы КХЛ".

Отмечается, что около 20 миллионов рублей может заработать Жафяров по контракту с нижнекамским клубом.

Предыдущий сезон Жафяров отыграл в "Барысе". Провел 27 матчей в КХЛ и набрал 5 (1+4) баллов. В его карьере также были "Авангард", "Ак Барс", СКА, "Торпедо" (НН), "Адмирал", "Сибирь", ЦСКА (Москва) и "Металлург" (Новокузнецк).

Ранее "Барыс" также покинули вратарь Юхан Маттссон, защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, нападающие Антон Бурдасов, Станислав Бочаров и Никита Сетдиков.

Казахстанский клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.