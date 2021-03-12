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Хороший сценарий для победного матча, или как "Барыс" может обыграть "Металлург" в шестой игре плей-офф КХЛ

Казахстанцам придется сильно выложиться.

Хороший сценарий для победного матча, или как "Барыс" может обыграть "Металлург" в шестой игре плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" может восстановить равновесие в серии Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом", но для этого матч должен сложиться по сценарию подопечных Юрия Михайлиса. Варианты - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб выиграл две из пяти встреч серии, но в шестой игре не имеет права на ошибку, ведь поражение приведет к вылету из турнира. Есть несколько положительных примеров для "Барыса" в КХЛ, но пути к успеху придется искать самостоятельно.

1. Выдержать натиск и открыть счет в первом периоде

"Барыс" обязан забивать первым. А еще лучше - забить подряд два-три гола. Это может заставить раскрыться "Металлург", который способен рискнуть, чтобы завершить серию в Казахстане. Если вперед выйдут россияне, то шансов на отыгрыш практически не останется.

2. Исключить "ненужные" удаления

Матч может пройти не только в голевой перестрелке, но и физическом давлении. Магнитогорцы показали, что играть жестко они умеют, выцеливая лидеров команды. Если "Барыс" выдержит и не поддастся на провокации, то получит возможность переиграть соперника. А если будет много штрафов, то "Металлург" способен выгадать для себя преимущество.

3. Оборона всей командой

Голкиперы "Барыса" умеют выдавать хорошие матчи, но их должны поддержать полевые игроки. Многое зависит от физической формы казахстанцев, ведь двигаться и работать придется много. Заблокированные броски и подстраховка при отбитых шайбах - задача всего "Барыса".

4. Голы в неравных составах

В изнурительной борьбе игра в большинстве может стать ключевым победным фактором. "Барыс" способен показать высокие проценты реализации, которые необходимо активировать в решающих играх. Один-два гола, забитые в неравных составах, могут определить судьбу встречи.

5. Лидеры

В "Барысе" несколько игроков, которых можно отнести к самым продуктивным. Каждый из них проявлял себя в регулярном чемпионате, но в плей-офф заметно сбавил обороты. Ожидаем, что блеснет наконец тройка Никита Михайлис - Кертис Волк - Якоб Лилья, которая в "регулярке" была очень горячей.

Звезда "Барыса" против легенды КХЛ. Сможет ли казахстанский клуб остановить "Металлург" в шестом матче?

Напомним, шестой матч серии между "Барысом" и "Металлургом" в Нур-Султане пройдет сегодня, 12 марта. После пяти игр российская команда ведет в серии - 3-2. Под вопросом участие во встрече ведущего центрального нападающего Фила Варона, который уже пропустил матч в Магнитогорске.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Михайлис Никита Михайлис Юрий Лилья Якоб

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