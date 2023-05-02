Хоккеист сборной Казахстана сменил клуб перед ЧМ-2023

Защитник сборной Казахстана по хоккею Валерий Орехов вернулся в "Металлург" после окончания аренды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт магнитогорского клуба.

Прошедший сезон 23-летний воспитанник Сатпаева начинал в "Магнитке", где провел 14 игр, но результативными действиями не отметился. Затем Орехов был обменян в "Адмирал", в составе которого сыграл 36 матчей и набрал 3 (2+1) результативных балла.

Добавим, что сейчас Орехов находится в расположении сборной Казахстана, которая ведет подготовку к чемпионату мира-2023.

Мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении. Расписание матчей доступно здесь.

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