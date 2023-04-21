Стало известно расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Юношеская сборная Казахстана (U-18) выступит на чемпионате мира в группе A первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матчи пройдут в городе Анже (Франция) с 23 по 29 апреля. Соперниками казахстанцев будут сверстники из Венгрии, Японии, Дании, Украины и Франции.
Представляем вашему вниманию расписание игр:
23 апреля. Венгрия - Казахстан (23:30)
24 апреля. Казахстан - Япония (20:00)
26 апреля. Казахстан - Дания (16:30)
27 апреля. Казахстан - Украина (16:30)
29 апреля. Франция - Казахстан (23:30)
Начало игр указано по времени Астаны.
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