Хоккеист "Барыса" сыграет в Матче Звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига пригласила голкипера "Барыса" Никиту Бояркина на Матч Звезд КХЛ-2025, передает Vesti.kz со ссылкой на Кhl.ru.

Он станет вратарем в дивизионе Чернышева. Сам матч Звезд КХЛ-2025 пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске.

В первый игровой день болельщики увидят конкурсы и два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день состоится противостояние за третье место и финал.

Напомним, что Бояркин вошел в топ-лист лучших вратарей КХЛ по отраженным броскам.

Отметим, что 26-летний Бояркин выступает за "Барыс" с 2021 года. В его карьере были казахстанские "Темиртау", "Беркут", "Сарыарка" и "Номад".

На данный момент астанчане занимают предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 36 матчей. Следующую игру они проведут на выезде с московским "Динамо" 17 декабря.