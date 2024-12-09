Пойдет на повышение? Игрок "Барыса" попал в топ-список КХЛ

Вратарь национальной сборной Казахстана и "Барыса" Никита Бояркин вошел в топ-лучших вратарей Континентальной хоккейной лиги, передает Vesti.kz

В последней игре со СКА в Санкт-Петербурге его команда проиграла со счетом 0:1, но Бояркин стал главной звездой вечера. Он отразил 35 из 36 бросков по своим воротам, добившись показателя в 97.22 процентов.

Это позволили голкиперу сборной Казахстана попасть в тройку лучших вратарей КХЛ по коэффициенту отраженных бросков.

На данный момент равняется 93.5 процентов после 23 сыгранных игр в регулярном чемпионате.

На данный момент астанчане занимают предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 36 матчей. Следующую игру они проведут на выезде с московским "Динамо" 17 декабря.



