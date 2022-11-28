Главному тренеру "Барыса" вынесли вердикт

Телеграм-канал "БесПроката" представил рейтинг тренеров по версии своих подписчиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, наставник казахстанского "Барыса" Андрей Скабелка оказался на последнем месте.
Список составлен после половины регулярного чемпионата КХЛ. В скобках указана позиция в межсезонье.
1. Ларионов (9)
2. Никитин (4)
3. Тамбиев (16)
4. Гришин (-)
5. Заварухин (17)
6. Кравец (-)
7. Мартемьянов (13)
8. Воробьев (2)
9-11. Кудашов (10)
9-11. Ротенберг (14)
9-11. Федоров (12)
12. Разин (1)
13 Леонтьев (15)
14. Знарок (3)
15. Козлов (11)
16. Епанчинцев (19)
17-19. Айленд (21)
17-19. Гатиятулин (5)
17-19. Буцаев (22)
20. Вудкрофт (18)
21. Светлов (-)
22. Скабелка (7)
Напомним, "Барыс" идет девятым в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. Сегодня, 28 ноября, астанчане сыграют с "Автомобилистом". Прямая трансляция будет доступна здесь.
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