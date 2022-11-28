Прямая трансляция матча "Барыса" с лидером конференции КХЛ

Сегодня, 28 ноября, "Барыс" проведет очередной матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соперником выступит "Автомобилист", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Екатеринбурге и начнется в 20:00 по времени Астаны. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Перед этим матчем "Автомобилист" с 49 очками лидирует в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" с 30 очками находится на девятой строчке.

Отметим, что казахстанский клуб отправился на краткосрочный выезд, имея в пассиве два поражения подряд в играх с московским "Спартаком" (1:4) и казанским "Ак Барсом" (1:2).

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