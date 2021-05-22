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Форвард сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в "Ак Барс"

За него столичный клуб получит компенсацию.

Форвард сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в "Ак Барс"
Кирилл Панюков. Фото: instagram.com/panyukov22/
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский хоккеист Кирилл Панюков попрощался с "Барысом" и болельщиками клуба. 24-летний нападающий продолжит карьеру в казанском "Ак Барсе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

О трансфере игрока было объявлено 15 мая. За его переход столичный клуб получит денежную компенсацию.

"Выражаю огромную благодарность партнерам по команде, тренерскому штабу, персоналу и руководству клуба за продуктивное и незабываемое время!

Болельщикам и всем тем, кто был рядом, поддерживал и верил в меня на протяжении всего времени, говорю огромное СПАСИБО! До новых встреч, "Барыс"!" - написал он на своей странице в Instagram.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Панюков сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов. В плей-офф Кирилл стал лучшим бомбардиром команды, набрав семь (4+3) очков в шести встречах. 

В данный момент он находится в Риге (Латвия) в расположении сборной Казахстана, с которой примет участие в топ-дивизионе чемпионата мира.

Форвард является воспитанником "Барыса".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс Сборная РК по хоккею

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