Эксперт оценил первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ и назвал главную проблему клуба

Российский эксперт и журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко оценил первый матч казахстанского "Барыса" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне подопечные Юрия Михайлиса дома крупно уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1:5. Единственную шайбу в составе "Барыса" забросил Якоб Лилья.

"Барыс" провел первый матч в сезоне и оставил грустное впечатление. Совсем пассивной команда не была, например, перебросала "Салават Юлаев", только вот завершила встречу поражением со счетом 1:5. Главная проблема казахстанского клуба известна и не решена с весны, когда клуб покинуло все среднее звено. В другие команды ушли Акользин, Панюков, Шевченко, Маклюков. Только после их отъезда стало понятно, насколько важную работу выполняли эти ребята. Заменить хоккеистов в клубе не сумели. Стараются что-то делать, но вряд ли получится быстро. Приходится затыкать дыры, причем вряд ли это сделает команду существенно сильней.

Недавно подписан контракт с Якобом Берглундом, а в пятницу в "Барыс" взяли Джо Морроу. Последний уже имеет опыт выступления в КХЛ, в чемпионате-2019/20 он выступал в Минске, но ничем выдающимся не запомнился. В 22 матчах у него не было заброшенных шайб, лишь три передачи и отрицательный показатель полезности. Он даже начал свою карьеру в лиге с "минус 3" от "Сочи". Джо провел пять сезонов в НХЛ и АХЛ (только один сезон в карьере, когда его не спускали в фарм-клуб), но по итогам этого не мог рассчитывать на приличные контракты и, как многие коллеги, решил отправиться в Европу на заработки. Пока получается так себе, включая прошлый сезон в чемпионате Финляндии. А в "Барысе" вообще решили отказаться от русскоязычных игроков обороны, в этой линии три иностранца, но что же делать тренеру, если Валерий Орехов получает "минус 2" в первой игре за девять минут против не самого организованного соперника", - написал Шевченко.

Следующий матч "Барыс" проведет также дома - 5 сентября примет магнитогорский "Металлург".

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