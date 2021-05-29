Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Эксперт оценил новичка "Барыса" из НХЛ

Защитник выступает за сборную Швеции.

Эксперт оценил новичка "Барыса" из НХЛ
Фото: twitter.com/sensprospects
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Российский эксперт и журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко поделился мнением о новичке "Барыса" шведском защитнике Олле Альсинге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В это межсезонье все следят за клубами, которые заметно усиливаются, а команды, потерявшие значительную часть хоккеистов, находятся в тени. "Барыс" - одна из тех, кто к началу лета остался не только без звезд первого уровня, но и без среднего звена. Оттуда забирают вообще всех, кто может стоять на коньках. И пока работа на рынке не впечатляет.

Так, накануне контракт с клубом подписал шведский защитник Олле Альсинг. Кроме недоумения этот трансфер ничего не вызывает. Ради привлечения читателей в заголовках пишут, что Олле пришел из системы "Оттавы". Так и Виталий Абрамов перешел в "Трактор" из системы "Оттавы", но даже этот переход выглядит сильнее. Олле провел в Северной Америке совсем недолго, принял участие в четырех матчах за "Сенаторов", а затем всего 11 игр в АХЛ. Больше смущает, что сезон он начал в Австрии, выступая в каком-то непонятном турнире, а затем отправился за океан, когда там начался чемпионат. Всю свою карьеру до этого сезона Альсинг провел в Швеции, ничем не выделяясь. Три года назад стал лучшим в родном чемпионате по показателю полезности, но надо тщательно изучать тот сезон, чтобы понять, насколько это серьезное достижение. Его "Юргорден" тогда был одним из сильнейших и дошел до финала.

Даже на рынке свободных агентов в России можно найти хоккеистов сильнее Олле, но "Барыс" смотрит на Европу, так как избавлен от лимита на легионеров. Альсинг, наверное, сильно удивился, что выбрали его", - написал Шевчеко.

Напомним, Альсинг подписал контракт с "Барысом" до 30 апреля 2022 года. В сезоне-2020/21 защитник провел четыре матча за "Оттаву" в НХЛ, после чего был переведен в фарм-клуб команды "Бельвиль". В АХЛ сыграл десять матчей и записал в свой актив две результативные передачи.

Альсинг стал третьим новичком "Барыса" в это межсезонье. Ранее казахстанский клуб подписал шведского защитника Эрика Мартинссона и канадского форварда Коди Куника.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Швеция НХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
13:15
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании защитника сборной Швеции из НХЛ
25 мая
20:57
Хоккей

Клуб Скабелки предложил контракт форварду "Барыса" из сборной Казахстана
24 мая
23:57
Хоккей

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ
24 мая
21:43
Хоккей

Открыл голевой счет на ЧМ-2021, или как в сборной Казахстана используют бомбардира "Барыса" в Кубке Гагарина
23 мая
20:32
Хоккей

Экс-игрок клуба КХЛ и сборной Чехии скончался в возрасте 32 лет
22 мая
10:54
Хоккей

Форвард сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в "Ак Барс"
21 мая
18:05
Хоккей

Минус канадский легионер, или от кого еще может отказаться "Барыс"
21 мая
15:06
Хоккей

"Барыс" объявил о решении по канадскому форварду
20 мая
22:16
Хоккей

Почти подписаны, или кем нужно усилиться "Барысу" перед новым сезоном в КХЛ
20 мая
21:08
Хоккей

Зарплата в 100 миллионов, латание дыр и "дешевые" новички. Как "Барыс" должен усилиться перед сезоном в КХЛ
20 мая
12:09
Хоккей

Третий новичок "Барыса"? Канадский нападающий продолжит карьеру в КХЛ
20 мая
10:02
Единоборства

"Всем плевать на народные деньги". Хамитов отреагировал на зарплату капитана "Барыса"
20 мая
08:28
Хоккей

Стала известна зарплата Джесси Блэкера в новом клубе после ухода из "Барыса"
20 мая
07:27
Хоккей

Названа причина побега вратаря "Барыса" из сборной Казахстана
19 мая
21:27
Хоккей

Заглядывал в НХЛ, пообедал бы с Грецки и феерил за "рыцарей". Какого легионера подписал "Барыс" для КХЛ
19 мая
18:09
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании канадского нападающего
19 мая
14:47
Хоккей

Капитан "Барыса" стал вторым в списке самых дорогих игроков КХЛ
18 мая
22:00
Хоккей

"Барыс" остался без легионеров, или как казахстанский клуб не впечатляет трансферами для КХЛ
18 мая
19:01
Хоккей

Блеснут ли в КХЛ, или как "Барыс" может упустить своих молодых звездочек
18 мая
17:55
Хоккей

КХЛ включила переход воспитанника "Барыса" в "Ак Барс" в число самых громких трансферов
18 мая
15:58
Хоккей

Подписанный легионер и два десятка потерь, или как обстоит ситуация в "Барысе" в межсезонье КХЛ
18 мая
13:57
Хоккей

Трансферная охота. Нашлось объяснение спросу на хоккеистов "Барыса"
18 мая
11:51
Хоккей

Успел поиграть за "Салават Юлаев" и съездить в США, или зачем "Ак Барс" подписал воспитанника "Барыса"
17 мая
19:01
Хоккей

КХЛ утвердила структуру чемпионата и состав дивизионов на новый сезон
15 мая
18:10
Хоккей

"Вы позорите свою страну". Жена форварда сборной Казахстана ответила хейтерам после ухода из "Барыса"
15 мая
12:59
Хоккей

"На него претендовали другие клубы КХЛ". В "Ак Барсе" высказались о трансфере воспитанника "Барыса"
15 мая
12:09
Хоккей

"Барыс" объявил о переходе своего воспитанника в "Ак Барс"
15 мая
07:38
Хоккей

Нападающий сборной Казахстана отреагировал на переход в состав обладателя Кубка Гагарина
15 мая
07:17
Хоккей

Принципиальный соперник "Барыса" в КХЛ прокомментировал покупку форварда сборной Казахстана
14 мая
23:46
Хоккей

"Барыс" обменял нападающего сборной Казахстана в "Авангард"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика