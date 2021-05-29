Эксперт оценил новичка "Барыса" из НХЛ

Российский эксперт и журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко поделился мнением о новичке "Барыса" шведском защитнике Олле Альсинге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В это межсезонье все следят за клубами, которые заметно усиливаются, а команды, потерявшие значительную часть хоккеистов, находятся в тени. "Барыс" - одна из тех, кто к началу лета остался не только без звезд первого уровня, но и без среднего звена. Оттуда забирают вообще всех, кто может стоять на коньках. И пока работа на рынке не впечатляет.

Так, накануне контракт с клубом подписал шведский защитник Олле Альсинг. Кроме недоумения этот трансфер ничего не вызывает. Ради привлечения читателей в заголовках пишут, что Олле пришел из системы "Оттавы". Так и Виталий Абрамов перешел в "Трактор" из системы "Оттавы", но даже этот переход выглядит сильнее. Олле провел в Северной Америке совсем недолго, принял участие в четырех матчах за "Сенаторов", а затем всего 11 игр в АХЛ. Больше смущает, что сезон он начал в Австрии, выступая в каком-то непонятном турнире, а затем отправился за океан, когда там начался чемпионат. Всю свою карьеру до этого сезона Альсинг провел в Швеции, ничем не выделяясь. Три года назад стал лучшим в родном чемпионате по показателю полезности, но надо тщательно изучать тот сезон, чтобы понять, насколько это серьезное достижение. Его "Юргорден" тогда был одним из сильнейших и дошел до финала.

Даже на рынке свободных агентов в России можно найти хоккеистов сильнее Олле, но "Барыс" смотрит на Европу, так как избавлен от лимита на легионеров. Альсинг, наверное, сильно удивился, что выбрали его", - написал Шевчеко.

Напомним, Альсинг подписал контракт с "Барысом" до 30 апреля 2022 года. В сезоне-2020/21 защитник провел четыре матча за "Оттаву" в НХЛ, после чего был переведен в фарм-клуб команды "Бельвиль". В АХЛ сыграл десять матчей и записал в свой актив две результативные передачи.

Альсинг стал третьим новичком "Барыса" в это межсезонье. Ранее казахстанский клуб подписал шведского защитника Эрика Мартинссона и канадского форварда Коди Куника.

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