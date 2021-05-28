"Барыс" объявил о подписании защитника сборной Швеции из НХЛ

ХК "Барыс" подписал контракт со шведским защитником Олле Альсингом, сообщается на сайте клуба.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон - до 30 апреля 2022 года.

Отмечается, что практически всю карьеру 25-летний хоккеист провел у себя на родине, выступая за различные шведские клубы. Также Альсинг имеет опыт выступления в составе молодежной и национальной сборных страны.

В сезоне-2020/21 защитник провел четыре матча за "Оттаву" в НХЛ, после чего был переведен в фарм-клуб команды "Бельвиль". В АХЛ сыграл десять матчей и записал в свой актив две результативные передачи.

Отметим, что Альсинг стал третьим новичком "Барыса" в это межсезонье, после того как клуб покинули большинство игроков. Ранее было объявлено о переходе шведского защитника Эрика Мартинссона и канадского форварда Коди Куника.

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