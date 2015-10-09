Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Двумя шайбами обернулся матч "Барыса" против финалиста Кубка Гагарина в КХЛ

Астанинский "Барыс" уступил челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2, передают Vesti.kz.

Ход матча

Исход игры был решён уже в первом периоде. Счёт открыл нападающий "Трактора" Михаил Горюнов-Рольгизер, поразив ворота хозяев в середине стартового отрезка. Под занавес первого периода гости удвоили преимущество — точный бросок нанёс защитник челябинцев Логан Дэй.

Во втором и третьем периодах команды продолжали создавать моменты, однако счёт на табло больше не изменился. Оборона и вратарь "Трактора" надёжно сыграли до финальной сирены, не позволив "Барысу" сократить отставание.

Турнирное положение

После этого матча "Барыс" с 34 очками располагается на восьмом месте Восточной конференции КХЛ. "Трактор", набрав 37 баллов, поднялся на шестую строчку в том же дивизионе.

Отметим, что челябинцы являются финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

