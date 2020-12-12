"Дубль канадца не помог "Барысу". КХЛ - о поражении команды Михайлиса в матче с пятью шайбами

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем сайте
представила обзор к матчу между "Барысом"
и "Торпедо"
, отметив, что дубль Фила Варона не помог казахстанскому клубу избежать поражения, тогда как гости впервые с 2017 года победили в Нур-Султане.
"Барыс" почти отыгрался с 0:3, но потерпел поражение от "Торпедо"
"Подопечные Юрия Михайлиса этой игрой завершали домашнюю серию, где взяли максимум очков в предыдущих четырех матчах. Тренеры внесли несколько изменений в игровые сочетания, но в качестве основного вратаря был вновь выбран Хенрик Карлссон. "Торпедо" приехало в Казахстан после поражения от ЦСКА (1:2), заявка команды осталась практически неизменной. Статистика говорила против нижегородцев: последние семь встреч в Нур-Султане они проиграли.
Соперники не стали долго присматриваться друг к другу, сразу начав создавать опасные моменты. Карлссону и его визави Алексею Мельничуку приходилось часто вступать в игру, отражая броски практически в упор, но вратари неизменно оказывались удачливее. На 11-й минуте счет был открыт: после ошибки "Барыса" в средней зоне Сергей Гончарук умчался к воротам и забил броском под перекладину. Сухая серия Карлссона прервалась на отметке 75 минут. После гола нижегородцы прочно захватили инициативу, по итогам первого периода перебросав хозяев со счетом 11-6.
Старт второго периода тоже остался за "Торпедо", оперативно упрочившим преимущество. Автором заброшенной шайбы стал форвард Михаил Варнаков, воспользовавшийся красивейшей передачей Гончарука. На 28-й минуте счет стал уже 3:0 в пользу волжан, точный бросок записал в актив нападающий Джастин Клус. "Барыс" не опустил руки и вскоре сократил отставание усилиями Фила Варона, удачно сыгравшего на добивании в большинстве. Незадолго до перерыва Варона забил вновь, мастерски бросив в касание со средней дистанции.
В третьей двадцатиминутке "Барыс" с удвоенной энергией бросился сравнивать счет, но Мельничук и оборона гостей действовали уверенно и надежно. "Торпедо" тоже не отсиживалось в обороне, огрызаясь быстрыми контратаками. В концовке нижегородцы схватили удаление, представив хозяевам отличный шанс завершить камбэк. "Барсы" сняли вратаря и две минуты провели в зоне волжан, однако дело ограничилось только парой опасных бросков. "Торпедо" удержало победный счет и впервые с 2017 года увезло из Казахстана победу - 3:2", - говорится в тексте.
Отметим, что после этого поражения "Барыс" с 33 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. Следующую игру казахстанский клуб проведет на выезде с челябинским "Трактором" 13 декабря.
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