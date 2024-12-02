Диц нашел новый клуб в КХЛ: известна зарплата хоккеиста

"Автомобилист" заключил контракт с 31-летним защитником Дарреном Дицем. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца нынешнего сезона, передают Vesti.kz.

В клуба из Екатеринбурга он будет выступать под своим фирменным 44-м номером.

По информации "Хайруллин Live", зарплата Дица составит около 20 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона.

Диц начинал сезон в "Авангарде", сыграв 18 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и забросив 1 шайбу при 3 голевых передачах. В ноябре омичи расторгли контракт с ним по взаимному соглашению сторон, причины приведены по этой ссылке.

В КХЛ Диц также играл за астанинский "Барыс" (2017-2021) и московский ЦСКА (2021-2024).

Одно время привлекался в сборную Казахстана, но впоследствии отказался за нее выступать из-за проблем с гражданством.