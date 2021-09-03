"Диц - мой король!". Топ-фото девушки-казашки самого дорогого хоккеиста КХЛ из "Барыса"

Девушка капитана "Барыса" Даррена Дица с нетерпением ждет старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Преподавательница английского языка по имени Инкар является одной из главных поклонниц команды. Подробнее о подруге хоккеиста в материале Vesti.kz.

Инкар живет и работает в Нур-Султане. По образованию она филолог, а занимается обучением иностранцев русскому языку. Вероятнее всего, новоиспеченная парочка познакомилась как раз благодаря желанию Дица улучшить свои познания.

Девушка любит слушать классическую музыку, смотреть балет и путешествовать. Интересно, что Инкар очень скромная. На ее профиль в Instagram подписаны чуть более 1700 человек. Хотя у ее парня аудитория более солидная - 10 000.

Своего любимого она называет "мой король" и смотрит каждый матч Дица. В своем Instagram девушка поделилась историей, в которой призвала всех подписчиков поддержать "Барыс" в первом матче в КХЛ.

Кстати, игра состоится сегодня, 3 сентября, в Нур-Султане в 19:30 по столичному времени. В гости к "Барысу" приехал уфимский "Салават Юлаев". Трансляция матча доступна здесь.

Добавим, что Даррен, после перехода игрока "Динамо" Дмитрия Яшкина в команду "Аризон Койотс" из НХЛ, стал самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. За год Диц получит более 500 миллионов тенге. Полный список самых дорогих игроков лиги доступен здесь.

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