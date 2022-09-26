Дебютант из НХЛ? "Барыс" выбрал хоккеистов для матча КХЛ

Сегодня, 26 сентября, "Барыс" встретится с "Локомотивом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу. Место в воротах займет казахстанец Никита Бояркин.

Встреча пройдет в Ярославле и начнется в 22:30 по времени Астаны, а трансляция матча будет доступна в прямом эфире.

В состав вернулся капитан команды Линден Вей, а форвард Майкл Шапю, которого "Барыс" подписал последним, еще не включен в заявку.

В "Барысе" высказались о возвращении капитана команды

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



