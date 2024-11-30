Чемпионы КХЛ расстанутся с Михайлисом? Агент игрока дал ответ
Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы казахстанского нападающего магнитогорского "Металлурга" Никиты Михайлиса прокомментировал будущее своего подопечного, передают Vesti.kz.
Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы казахстанского нападающего магнитогорского "Металлурга" Никиты Михайлиса прокомментировал будущее своего подопечного, передают Vesti.kz.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Металлург" ищет варианты обмена 29‑летнего Михайлиса в другие клубы КХЛ.
По словам Парашкина, к нему никто не обращался по данному вопросу.
"Ничего не слышал о том, что "Металлург" ищет варианты обмена Никиты. Из руководства клуба никто на меня не выходил по этому вопросу", — сказал Парашкин в интервью "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 29‑летний нападающий провел за магнитогорский клуб 30 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.
Ранее стало известно о том, что Михайлис разозлил главного тренера "Металлурга" Андрея Разина, а теперь, как видно, его готовы обменять.
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