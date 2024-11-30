Чемпионы КХЛ расстанутся с Михайлисом? Агент игрока дал ответ

Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы казахстанского нападающего магнитогорского "Металлурга" Никиты Михайлиса прокомментировал будущее своего подопечного, передают Vesti.kz.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Металлург" ищет варианты обмена 29‑летнего Михайлиса в другие клубы КХЛ.

По словам Парашкина, к нему никто не обращался по данному вопросу.

"Ничего не слышал о том, что "Металлург" ищет варианты обмена Никиты. Из руководства клуба никто на меня не выходил по этому вопросу", — сказал Парашкин в интервью "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 29‑летний нападающий провел за магнитогорский клуб 30 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.

Ранее стало известно о том, что Михайлис разозлил главного тренера "Металлурга" Андрея Разина, а теперь, как видно, его готовы обменять.





