Бывшему тренеру "Барыса" "нашли" новый клуб в КХЛ

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру российский тренер Вячеслав Буцаев, проработавший недолгое время в столичном "Барысе", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "ТрансферыКХЛ|ХОККЕЙ", Буцаев может возглавить тольяттинскую "Ладу", которая в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 27 матчах.

Напомним, Буцаев приходил в "Барыс" в сентябре, сменив на посту главного тренера Дэвида Немировски. Соглашение с российским специалистом было заключено до конца текущего сезона. Однако уже в октябре Буцаев покинул астанчан после смены руководства в казахстанском клубе. На его место назначили Галыма Мамбеталиева. Под руководством последнего "Барыс" покинул подвал турнирной таблицы, чередуя победы с поражениями. Сегодня его подопечные сыграют с омским "Авангардом".

Прямая трансляция матча "Барыса" с "Авангардом" в КХЛ