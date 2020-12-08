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Это было супер. Как казахстанская тройка "Барыса" принесла победную серию в КХЛ

Очки набрали все три форварда.

Это было супер. Как казахстанская тройка "Барыса" принесла победную серию в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Новая казахстанская атакующая тройка в "Барысе" помогла столичной команде выиграть три матча подряд в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О третьем звене Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб после четырех побед подряд поправил свое положение в конференции и приблизился к топ-8. Успешная серия началась в домашнем матче со "Спартаком" (2:1), когда все очки за результативность поделило шведско-канадское трио - Кертис Волк (1+1), Якоб Лилья (1+0) и Линус Виделль (0+1).

В следующем матче с "Сочи" (2:0) включились казахстанцы: Роман Старченко забил победный гол точным броском в большинстве. Ассистентами выступили Виктор Сведберг с Антоном Сагадеевым



Старченко с Сагадеевым открыли счет и в следующем матче - против "Локомотива" (3:1). Ассистентом в победном голе Мэтта Фрэттина выступил Никита Михайлис, когда "Барыс" играл в большинстве.



Ключевую роль сыграли казахстанцы и в матче с "Витязем" (3:2 Б). Сначала Михайлис с Сагадеевым снова помогли отличиться Фрэттину в большинстве, а затем "десятка" столичного клуба выложил шайбу под неотразимый бросок Старченко в равных составах.

Эту комбинацию комментаторы КХЛ охарактеризовали приставкой "супер". Второй шайбой "Барыс" перевел встречу в дополнительное время, а победу принес буллит Фила Варона.



Таким образом, Михайлис сумел заиграть для результата не только сочетания, которые получают больше игрового времени, но и игроков, находящихся по ротации. Это начало приносить результат, а "Барыс" вышел на победную серию.

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Добавим, что 11 декабря "Барыс" проведет очередной домашний матч против нижегородского "Торпедо". Столичная команда с 33 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а россияне набрали на три очка больше и идут седьмыми в той же конференции.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Михайлис Никита Лилья Якоб Фрэттин Мэтт Локомотив ХК Сочи ХК Спартак Москва
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