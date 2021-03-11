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"Был растерян и не знал, что делать". В России разобрали поражение "Барыса" в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Всего было заброшено шесть шайб.

"Был растерян и не знал, что делать". В России разобрали поражение "Барыса" в пятом матче серии плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Металлург"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Чемпионат" разобрал пятую игру серии плей-офф Кубка Гагарина "Металлург" - "Барыс" и отметил, что если казахстанцы ничего не придумают, седьмого матча в этой серии может и не быть.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:1 в пользу российского клуба.

"Серия "Металлурга" и "Барыса" - единственная в первом раунде, в которой счет после четырех матчей был равным. И тут с положением дел не поспоришь - борьба между соперниками нешуточная, страсти кипят, игры кость в кость, не считая первой встречи и гола в пустые ворота в четвертой, все решается в одну шайбу.

В пятой встрече перевес "Магнитки" оказался более существенным, и это было видно с самого начала. Хозяева легко вскрывали оборону соперника, прорывались на пятачок, угрожали воротам в каждой атаке.

Сергей Мозякин, пропускавший предыдущую встречу, вернулся в состав и отличился в своем юбилейном 150-м матче плей-офф КХЛ, подъев вкусный отскок на дальнем пятачке, пока Йони Ортио не успел переместиться и закрыть ворота. Позже он мог бы справить еще одно достижение, став первым игроком лиги со 100 передачами в плей-офф, но Архип Неколенко после его паса угодил в штангу.

"Магнитка" наращивала давление - отличный момент был у Николая Голдобина, здорово заряжал Тейлор Бек в контратаке, мог забивать Деннис Расмуссен, когда шайба после заброса по непонятной траектории выскочила на пятак, а Ортио в это время уехал за ворота.

Сбить настрой хозяев могло бы удаление Прохоркина, но отоборонялись "сталевары" на отлично, а затем и Николай, выскочив из штрафбокса, мог удваивать счет. В быстрой атаке он не забил, а в скором большинстве под занавес периода идеально выцелил сквозь трафик в девятку.

"Барыс" сник - с такой "Магниткой" ему было не справиться. Во втором периоде Ортио пропустил еще трижды и был заменен. Великолепно играло звено Прохоркина, особенно Николай Голдобин, который вырвался в лучшие бомбардиры и снайперы плей-офф. Удивительно, как нападающий преобразился с наступлением кубковой весны и заслуженно дорос до ударной тройки. Он раздавал передачи, изящно накручивал соперников, буквально паря надо льдом, попадал в штанги, зарабатывал на себе удаления, а после шикарной передачи Прохоркина сделал счет 3:0.

На экваторе встречи "Барысу" все же удалось пробить Василия Кошечкина, но когда "Магнитка" играючи забросила еще две шайбы, стало окончательно все понятно. "Сталевары" катили так, что никакие преграды им были не страшны.

В этот раз "Магнитка" смотрелась воздушно и излучала бесконечную уверенность, а "Барыс" был растерян и не знал, что делать. Если нур-султанцы ничего не придумают, седьмого матча в этой серии может и не быть", - говорится в тексте.

Шестая игра пройдет 12 марта в Нур-Султане. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Пока впереди "Магнитка" - 3-2. Если "Барыс" выйдет победителем в дуэли, то во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина встретится с казанским "Ак Барсом".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Металлург

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